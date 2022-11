Sergio Conceicao avrà tempo per pensare all'Inter: ora la testa è solo per la sfida di Coppa di Portogallo contro il Mafra. Questo quanto assicura il tecnico del Porto in conferenza stampa, dribblando la domanda sul sorteggio di Champions League: "La prima partita è solo il 22 febbraio, l'ho visto adesso. Abbiamo ancora un po' di tempo. In effetti, ho molto tempo per pensare a questo avversario. E con questo non eludiamo la questione né altro: il nostro focus è sulla partita con il Mafra. Non rispondendo alla tua domanda, sottolineo l'attenzione che abbiamo sulla partita con il Mafra".