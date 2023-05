"Nessuno di noi si aspettava di subire due gol in undici minuti, è inevitabile dire che l’Inter ha fatto meglio di noi anche se poi onestamente rivedendo le occasioni all’ottavo minuto hanno battuto il primo calcio d’angolo, per la prima volta entravano dentro la nostra area e hanno fatto gol" ha detto a Sportmediaset Stefano Pioli dopo la partita di ieri persa contro i cugini per 2-0. "Poi non dovevamo prendere il secondo gol, ma l’Inter nel primo tempo ha fatto meglio di noi, è stata più precisa, più tecnica, più determinata nel vincere duelli e seconde palle, cosa che nel secondo tempo abbiamo aggiustato. È stata una partita sicuramente più positiva per noi ma purtroppo non siamo riusciti a segnare quel gol che ci avrebbe permesso di accorciare le distanze e trovare ancora più entusiasmo nella partita. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, è sicuramente un risultato pesante e positivo ma sono convinto che avremo ancora le nostre carte da poterci giocare".

Di solito abbiamo visto un altro Milan in questa competizione…

"Servirà un altro Milan, di altro livello. Di alto livello tecnico, tattico, fisico e mentale. È chiaro che per rimontare un risultato così ci vuole una grandissima prestazione".

Conti di poter fare affidamento su Leao?

"Chiaro che ci speriamo, conosciamo l’importanza e l’efficacia di Rafa ma dobbiamo aspettare qualche giorno, speriamo che ce la possa fare".