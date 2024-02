Dopo il brutto infortunio rimediato ieri da Alvaro Morata durante la gara di Liga tra Siviglia e Atletico Madrid e l'esito degli esami ai quali è stato sottoposto oggi l'attaccante dei colchoneros. Esami che hanno scongiurato il timore di perderlo fino a fine stagione, il club madrileno ha mandato un messaggio di conforto e vicinanza al giocatore: "Sei un guerriero. L'Atleti è la tua famiglia e lotteremo per te fino al tuo ritorno" si legge nel post pubblicato su Instagram. Ancora da stabilire le tempistiche necessarie per il recupero, Morata salterà di certo la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, in programma per il 20 febbraio a San Siro.