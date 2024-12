Magnes Akliouche, giovane talento del Monaco, ripercorre in conferenza stampa la serata storta vissuta in Champions League all'Emirates Stadium, dove i monegaschi sono usciti sconfitti con un secco 3-0 dall'Arsenal: "Sono partite che teniamo a mente e guardiamo più volte perché impariamo molto. Ho imparato dall'avversario, dall'atmosfera e dall'affrontare le grandi squadre europee. Finché si è giovani ci sono solo cose belle, su questo ha ragione l’allenatore. Questa sconfitta ci aiuterà a crescere a livello personale. È un buon passo ed esperienza per noi. Sappiamo che si tratta di partite molto seguite e osservate da vicino. A volte è più complicato quando sei un giovane giocatore. Però avremo altre possibilità in questa stagione di Champions League per rispondere presente".