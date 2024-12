Al termine di una partita in cui le due squadre hanno creato occasioni importanti senza però riuscire a trovare il varco vincente, il Monaco torna a casa da Reims con uno 0-0 e un punto che permette alla squadra di Adi Hütter di agganciare l'Olympique Marsiglia a quota 30 punti. Soprattutto Takumi Minamino ha provato a rendersi pericoloso, ma le conclusioni del giapponese non sono state aiutate dalla fortuna. Mercoledì, ultimo match di campionato per la squadra del Principato contro il PSG capolista.