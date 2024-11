Lo Young Boys resiste agli assalti dello Zurigo capolista del campionato svizzero e torna dal Letzigrund con uno 0-0 difeso dagli uomini di Joel Magnin anche con un un uomo in meno negli ultimi minuti per l'espulsione di Joel Monteiro. Nel finale, David von Ballmoos blinda il risultato con un'ottima parata su Bryan Perea. Un brodino per la squadra di Berna, che sale a quota 13 in classifica agganciando momentaneamente il Sion; mentre lo Zurigo dovrà guardarsi dal possibile sorpasso del Servette, impegnato domani a Losanna.