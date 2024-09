All'esaltazione per la qualificazione in Champions League fa da contraltare in casa Young Boys il pessimo cammino in campionato: la formazione di Berna è l'unica ancora all'asciutto di vittorie, e nell'ultimo turno ha strappato a fatica un pareggio contro il Losanna. Una situazione difficile che porta il Chief Sports Officer del Club Christoph Spycher a compiere un'amara riflessione ai microfoni della SRF: "Tutti i giocatori sono inadeguati!. Steve von Bergen e Patrick Rahmen sin qui hanno fatto un ottimo lavoro, ma la cosa più difficile per un atleta è essere mentalmente pronto ogni tre o quattro giorni. Tutti devono migliorare su questo punto. E i nostri giocatori che sono abituati a giocare a ritmi serrati devono aprire la strada. Al centro Filip Ugrinic e Cheikh Niasse hanno il potenziale per un massimo campionato, Lauper ha vinto tanti titoli e ha esperienza in Champions League. Loro e i nazionali devono ora aprire la strada e inviare segnali”.