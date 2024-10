Benjamin Sesko ha 20 anni ed è uno dei talenti più lucenti d'Europa. L'attaccante del Lipsia, domani avversario della Juventus in Champions e che affronterà pure l'Inter il 26 novembre, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Che opinione si è fatto della nuova Champions League e qual è il principale obiettivo che vi siete prefissati in questa stagione?

"Vogliamo raggiungere il massimo possibile. Ci sono due partite in più, dobbiamo capire come gestire la fatica. Affrontiamo avversari forti, ma siamo convinti di poter battere qualsiasi squadra rendendo al cento per cento. Se riuscirò ad aiutare con gol e assist, tanto di guadagnato. Aumenterebbe le possibilità di andare lontano".

Del campionato italiano che cosa pensa?

"Da sempre è uno dei migliori in Europa. In campo internazionale i vostri giocatori hanno grande esperienza, per questo le partite con Juve e Inter per noi sono particolarmente stimolanti. Noi però vogliamo fare bene".

Prima di sabato - e della doppietta realizzata nel 4-0 contro l’Augsburg - in campionato quest’anno era ancora a secco. Le pesava l’astinenza?

"Ho creduto molto in me stesso, cercando di calciare di più verso la porta. Per segnare bisogna anche provare a farlo. I miei compagni mi hanno sempre stimolato, anche perché ho un buon tiro. Volevo dimostrare di stare meglio rispetto alle ultime partite. Ma prometto che segnerò più dell’anno scorso, perché sto crescendo e quindi devo rendere di più, arrivando a livelli sempre più alti".