Frenata per l'RB Lipsia di Marco Rose, che perde i suoi primi punti in Bundesliga venendo costretta al pari a reti bianche dall'Union Berlino. Partita contraddistinta da una curiosità: entrambe le squadre hanno giocato senza i propri tecnici assenti, visto che l'allenatore dell'Union Bo Svensson è rimasto fuori per un'infezione, mentre Rose era squalificato. A dirigere le squadre c'erano i due assistenti, Babak Keyhanfar e Alexander Zickler.

I Roten Bullen hanno gettato al vento anche un calcio di rigore, assegnato per un fallo di Kevin Vogt su Lois Openda e che lo stesso attaccante belga si è fatto neutralizzare dal portiere avversario Frederik Rönnow. Lipsia ora a quota 7 in classifca.