L’AS Monaco ha espresso una ferma condanna verso le offese razziste ricevute da Wilfried Singo sui social media dopo il match contro il Paris Saint-Germain. In una nota ufficiale, il club ha dichiarato: "Condanniamo fermamente le inaccettabili espressioni razziste che Wilfried Singo ha subito sui social network. Questi comportamenti non hanno posto nello sport, sia in campo che fuori, e sono in diretta contraddizione con i valori difesi dal club".

Gli insulti sono arrivati a seguito del brutto fallo commesso da Singo su Gianluigi Donnarumma, durante la sfida contro il PSG. Il portiere italiano è stato colpito al volto, riportando diverse ferite, ma l’episodio non è stato nemmeno sanzionato dall’arbitro. Nei giorni successivi, il difensore ivoriano è stato bersaglio di attacchi sui social, molti dei quali caratterizzati da contenuti razzisti.

Il Monaco ha ribadito il suo pieno sostegno al giocatore: "Il club dà il suo pieno sostegno a Wilfried", aggiungendo che tali comportamenti non rappresentano lo spirito dello sport. Anche la Federazione Calcistica della Costa d’Avorio ha espresso solidarietà al proprio giocatore, unendosi alla condanna degli episodi di razzismo.