Arriva la risposta della Federcalcio canadese alle accuse del Bayern Monaco dopo l'infortunio di Alphonso Davies, che priverà la formazione tedesca avversaria dell'Inter in Champions League dell'esterno fino alla fine della stagione. Canada Soccer, attraverso il suo portavoce Paulo Senra, respinge ogni addebito di cattiva gestione della situazione in un'intervista a The Athletic: "Le cartelle cliniche confermano che i protocolli di trattamento sono stati seguiti correttamente. Lo staff medico del Bayern Monaco è stato aggiornato per tutta la durata del torneo. Nel frattempo, si sono svolti ulteriori colloqui con il team tedesco per spiegare loro il contesto e i dettagli e per chiarire eventuali malintesi".