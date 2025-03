Sosta per le Nazionali letale per il Bayern Monaco che sui vari campi internazionali perde altre due fondamentali per Vincent Kompany: Alphonso Davies e Dayot Upamecano. Se per Upamecano si prevede una convalescenza che lo obbliga alla conclusione anticipata della stagione, per Alphonso Davies la situazione è ancora più complessa. Secondo quanto svelato dalla BILD, quella che riguarda il canadese è una 'diagnosi dell'orrore'.

Il difensore, per qualche tempo seguito anche dall'Inter, avrebbe riportato la rottura del legamento crociato, ma secondo quanto riferisce BILD la situazione sembrerebbe molto peggiore: pare essere emersa una nuova diagnosi che evidenzia un danno alla cartilagine del ginocchio. Il che equivarrebbe ad un recupero dalle tempistiche più dilatate: si tratta di almeno otto mesi di convalescenza che costringerebbero il classe 2000 ad una lontananza dal campo almeno fino a novembre.