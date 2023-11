Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad, ha lasciato, come noto, la nazionale per una lesione al bicipite femorale sinistro. Secondo i colleghi di AS la situazione non dovrebbe essere troppo grave. Tuttavia, a meno che non abbia bisogno di due o tre settimane. Potrebbe saltare quattro partite con il Real: Siviglia e Osasuna in campionato, Salisburgo in Champions League e Andratx in coppa, per poi esserci contro l'Inter, conclude il sito del quotidiano.