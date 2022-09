Sarà la FIFA a pagare il conto più salato dell'infortunio che ha messo fuori gioco il difensore del Barcellona Ronald Araujo nel corso dell'amichevole contro l'Iran: secondo quanto riferisce il quotidiano AS, il Player Protection Program, approvato a dicembre 2018 e che sarà in vigore fino alla fine dell'anno, garantisce che l'ente pagherà un massimo di 20.458 euro al giorno per un giocatore infortunato con la sua nazionale fintanto che la sua assenza durerà di più di 28 giorni, cosa certificata nel caso del nazionale Celeste.