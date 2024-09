Non c'è solo la partita contro l'Auxerre al centro delle dichiarazioni del tecnico del Monaco Adi Hütter in conferenza stampa. Si parla infatti anche del percorso del club della Roca in Champions League, che prevede anche la sfida con l'Inter, con Hütter che però fissa delle priorità: "Ogni incontro è diverso, anche gli avversari lo sono. Affronteremo l'Auxerre in trasferta prima di ospitare il Barcellona tra cinque giorni. Secondo me il campionato è il nostro pane quotidiano. Anche l’anno scorso dissi che volevamo la qualificazione alla Champions League e adesso che ci siamo, vogliamo essere bravi e fare bene all'interno di questa nuova formula, il cui obiettivo è innanzitutto passare il primo turno. Ma ripeto, il nostro pane quotidiano è il campionato e la partita di domani è molto, molto importante. E nel complesso, anche questa settimana lo è. È quindi necessario affrontarla bene prima di pensare agli impegni successivi".