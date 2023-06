"Sono eccitato, abbiamo fatto una grande stagione e giocarci questa finale di nuovo è incredibile. Oggi è una giornata lunga, ci alleneremo tardi, ma chiunque vorrebbe essere al nostro posto. Siamo davvero contenti di essere qui. È stata una stagione incredibile, qualsiasi cosa accada. Non abbiamo ancora vinto la Champions League quindi continueranno a chiederci di farlo ogni anno. Ma siamo andati bene, siamo stati tra i migliori otto d’Europa più volte. C’è sempre la domanda sulla possibilità di vincerla e speriamo di farlo domani così non ce lo chiederanno più" ha detto Kevin De Bruyne a Sportmediaset a margine dell'allenamento della rifinitura.

Sull’abbraccio con Lukaku. È strano giocare contro un tuo amico?

"Siamo abituati. Nel calcio succede, ma devi dare il massimo per la tua squadra. Siamo grandi amici ma fuori dal campo. Per la partita ci affronteremo da rivali e va bene così".

Gli hai detto che domani non ha chance?

"No. Non sono quel tipo di persona, ci affrontiamo duramente e ciò che vogliamo è vincere ma giocheremo pensando a noi stessi".