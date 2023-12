Aveva pronosticato una gara non semplice, il tecnico Imanol Alguacil. E in effetti, la partita di Copa del Rey della Real Sociedad contro la formazione dell'Andratx, militante nella Segunda Federal, quarta serie spagnola, non è stata proprio una passeggiata al punto che i Txuri Urdin se la sono cavata col minimo indispensabile: è terminato 1-0 per i baschi il match contro i maiorchini, grazie ad un gol segnato da André Silva al minuto 56.

Successo arrivato con una formazione imbottita di seconde linee, al cospetto di una squadra come l'Andratx che se l'è giocata in maniera più che dignitosa: spazi chiusi molto bene agli avversari e anche qualche pericolo importante non concretizzato per poca precisione. Alla fine, Alguacil ha inserito alcuni elementi di primo piano per portare a casa un risultato che comunque permette ai biancoblu di accedere al terzo turno della competizione. Brutta notizia, lo scontro con un avversario che ha costretto proprio André Silva a lasciare il campo per il dolore al ginocchio: dentro Sadiq Umar.