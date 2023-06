"Treble? Se ne parla perché abbiamo vinto due titoli, ma noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi perché sappiamo che sarà una gara difficile. Dobbiamo goderci il momento e divertirci. Vogliamo scendere in campo e chiudere i conti". Così Jack Grealish, fantasista del Manchester City, parlando a Mediaset Infinity della finale di Champions League contro l'Inter.

"Credo che nessuno voglia vincere la Champions più di noi, è un'occasione gigantesca - ha aggiunto il nazionale inglese -. Tutti vogliamo vincere, probabilmente è il match più importante che giocherò. Non vedo l'ora, incrociamo le dita. L'Inter? Sappiamo come sono le italiane, loro non sarebbero in finale se non avessero talento in squadra. La squadra difende bene, soprattutto in area di rigore, ci sono tanti giocatori forti. Ho visto entrambe le sfide con il Milan e mi sono reso conto quanto talento abbiano. La pressione è un privilegio, un mio vecchio allenatore mi diceva tutti mi avrebbero guardato".

Infine, Grealish parla della sua crescita personale: "Credo di aver giocato sempre meglio dopo il Mondiale, anche per merito di Guardiola che mi ha permesso di giocare con continuità: sabato spero di ripagarlo".