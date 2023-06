Phil Foden è soddisfattissimo e non sta nella pelle dopo il successo in finale di FA Cup: "Sono in cima al mondo! Vincere a Wembley contro lo United, proveniendo dall'Academy, è davvero speciale. Io e Lewis abbiamo fatto lo stesso processo, abbiamo attraversato l'intera Academy ed è stato un viaggio. È andato rapidamente. Ora sono qui a godermi il momento con i fan pensando ai prossimi appuntamenti, ha detto il jolly offensivo del City ai canali ufficiali del club.