L'allenatore del Benfica Roger Schmidt ha rinnovato lo scorso venerdì fino al 2026 il suo contratto con i campioni di Portogallo del Benfica. Il tecnico tedesco ha espresso la sua soddisfazione per il prolungamento della sua avventura con le Aguias in un video pubblicato sul sito ufficiale del club: "Mi sento come se fossi nel posto giusto. Sono molto felice che il Benfica creda in me".