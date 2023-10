Roger Schmidt, allenatore del Benfica, prova a difendere ai microfoni di BTV le ragioni dei suoi uomini dopo il deludente pareggio contro la Casa Pia di ieri: "Siamo frustrati. Se vedete la partita... dovevamo vincere. Abbiamo mostrato una buona reazione fin dall'inizio, abbiamo giocato bene e non era facile creare occasioni contro la Casa Pia, ma abbiamo abbiamo trovato diverse soluzioni e avuto diverse opportunità. Solo che ci siamo dimenticati di ammazzare la partita, perché poi l'avversario ha mantenuto la sua convinzione, abbiamo commesso degli errori in difesa ed è finita in pareggio, è molto frustrante.

Cosa deve cambiare? Dobbiamo lavorare. Penso che stiamo facendo le cose bene. Ma segnare gol, essere diretti in area, trovare il giocatore giusto, mostrare qualità e segnare più gol, queste cose le dobbiamo dimostrare. Perché se abbiamo bisogno di tante occasioni per vincere non va bene, perché il calcio è così, a volte vieni punito se non sfrutti le occasioni che hai. Dobbiamo lavorare, migliorare individualmente e come squadra".