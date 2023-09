Riscatto per Anatolij Trubin, che dopo la deludente serata di Champions League contro il Salisburgo è salito in cattedra nel match di campionato contro la Portimonense, parando un calcio di rigore a Rildo al 60esimo. Soddisfatto anche il suo allenatore Roger Schmidt nel dopopartita: "Sono molto contento per lui perché mercoledì ha commesso un errore e non era facile. Oggi è stata una grande parata, la partita poteva cambiare quindi era importante fare quell'intervento".