Non c'è solo la sconfitta interna subita per mano del Salisburgo tra le note stonate della serata per il Benfica di Roger Schmidt. Le Aguias infatti perdono per la trasferta di Milano del prossimo 3 ottobre contro l'Inter il proprio difensore Antonio Silva: suo infatti lo scellerato fallo di mano sulla linea di porta che costa espulsione e rigore a favore degli austriaci, segnato dal figlio d'arte Roko Simic.