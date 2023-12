La pesante contestazione subita da parte dei propri tifosi dopo il pari con la Farense ha lasciato cicatrici nel Benfica. Nicolas Otamendi, che ha accompagnato Roger Schmidt nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League col Salisburgo, si è espresso con toni aspri verso i tifosi protagonisti dei brutti episodi dell'altra sera: "Bisogna stare con noi nella buona e nella cattiva sorte. Dobbiamo evitare questo tipo di azioni. Dobbiamo vivere momenti belli e momenti brutti. Abbiamo vinto la Supercoppa e siamo a un punto dalla capolista. Siamo in corsa in altre due competizioni nazionali. Purtroppo, i palloni che entravano nell'ultima stagione non sono entrati in questa. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare ogni partita e cercare di coinvolgere i tifosi. A volte le cose non funzionano. Dobbiamo insistere e mantenere la mentalità vincente di cui un giocatore ha bisogno. Cercheremo di chiudere l'anno al meglio, sommando vittorie nelle diverse competizioni".

Parlando alla tv ufficiale del Benfica, Otamendi ha aggiunto: "Abbiamo 90 minuti per segnare due gol e continuare in una competizione europea. L'importante è avere la testa fredda, una mentalità vincente e cercare di dare tutto per fare una bella partita. Il Salisburgo è una squadra giovane, con intensità e grandi giocatori. Però dobbiamo pensare di più al nostro gioco, giocare bene e ottenere la vittoria di cui abbiamo bisogno".