Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, può dirsi molto soddisfatto del netto trionfo che la sua squadra ha ottenuto a Barcellona. Un successo rotondo che fornisce lo slancio all'appuntamento contro l'Inter, nonostante il primo posto già aritmetico: "Non credo che il Barça si aspettasse che fossimo così audaci. MAbbiamo segnato due bei gol e alla fine ne abbiamo aggiunto un terzo. Non abbiamo concesso un tiro in porta, non è così male vincere 3-0 a Barcellona. Abbiamo difeso con tanta passione, la squadra oggi ha dato l'esempio", ha confessato ai microfoni di DAZN.