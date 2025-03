Intervistato dal quotidiano tedesco Bild, il centrocampista del Bayern Monaco Joao Palhinha ha ripercorso la sua prima stagione in Bundesliga. Un'esperienza che giudica positiva, nonostante ci siano già delle voci che lo vorrebbero lontano dal club bavarese in estate: "Non mi interessano le voci. Sono ancora felice al Bayern. Certo, voglio che le cose siano diverse. Questa stagione non è stata facile per me a volte. Non è la prima volta nella mia carriera. E sono qui perché ho fatto alcune cose molto bene prima. So di cosa sono capace e combatterò per ottenere il mio spazio in campo".

Il portoghese è fiducioso che i tanti infortuni patiti dal gruppo di Vincent Kompany non incideranno sugli obiettivi finali: "La nostra squadra non è composta solo da undici giocatori; abbiamo molta qualità in ogni posizione e, nonostante gli infortuni, possiamo raggiungere i nostri obiettivi questa stagione. Sono qui per vincere titoli!".