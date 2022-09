Thomas Müller , attaccante del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa insieme a Julian Nagelsmann alla vigilia del match contro il Barcellona di Champions League. Parlando in primo luogo della differenza sul piano mentale che c'è tra la Bundesliga e il torneo continentale: "Penso che ci sia una differenza, anche se non lo vorresti e cerchi di contrastarlo. Ci sono partite che noi giocatori vediamo come un punto più alto. Specie se vedi come il Barcellona ha iniziato la stagione. Per noi è un'attrazione in più e si cercherà di mettere forza in più sul campo. Posso già immaginare questi processi inconsciamente".

Müller ha anche parlato delle differenze nel suo gioco con Sadio Mané al posto di Robert Lewandowski: "Certo, il rapporto tra me e Lewy si è sviluppato negli anni, non era che avessimo questa intesa fin dall'inizio. Ma questo ormai è il passato. Non abbiamo un centravanti puro e se non riusciamo ad ottenere buoni risultati l'attacco finisce nel mirino. Nelle altre partite, invece, abbiamo beneficiato del fatto che nemmeno l'avversario sapeva dove fosse il centravanti di riferimento". La vigilia è stata contraddistinta dal suo amaro sfogo dopo il pari contro lo Stoccarda: "Ovviamente non puoi scrollarti di dosso le emozioni dopo la partita, anche se sei un professionista in tutto e per tutto. Devi sempre affrontare con freddezza le battute d'arresto così come le cose positive per non perdere la presa sulla realtà. Da ieri le cose stanno andando bene verso la Champions League. Ma ci infastidisce aver perso questi punti. Ma ormai è alle nostre spalle, ora tocca alla partita di domani".