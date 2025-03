Intervistato da Prime Video dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany esprime parole di elogio verso i suoi ragazzi: "Penso che abbiano dimostrato ancora una volta oggi quanto siano affamati di ciò che vogliono ottenere. Nel primo tempo abbiamo fatto il nostro solito pressing e abbiamo avuto una buona profondità. Poi ci sono state date due o tre grandi opportunità. Sapevamo che non avremmo avuto molte occasioni da rete, ma nel primo tempo le abbiamo sicuramente create. Questo è stato positivo, anche perché non abbiamo concesso nulla".

Adesso, all'orizzonte per i bavaresi c'è la sfida contro l'Inter: "Non vedo l'ora. Anche se ci sono ancora alcune partite in mezzo e in qualche modo è nostro compito come allenatori prepararci sempre per la partita successiva. Durante la sosta per le partite internazionali continueremo sicuramente a vedere cosa hanno da offrire i nostri avversari. Siamo in questa competizione perché vogliamo giocare contro le migliori: ora contro l'Inter, siamo contenti".