Un mese dopo l'infortunio accusato nel finale di Barcellona-Bayern, Lucas Hernandez è tornato a correre sul campo svolgendo un lavoro individuale lontano dal gruppo. Uno step importante nell'iter di recupero per il difensore francese che, contrariamente alle stime pessimistiche di qualche giorno fa, dovrebbe tornare a disposizione di Julian Nagelsmann tra due-tre settimane, in teoria in tempo anche per la gara di Champions League contro l'Inter, in programma il prossimo 1° novembre. Se lo scenario descritto dai colleghi della BILD fosse confermato, il giocatore sarebbe tranquillamente arruolabile per il Mondiale.