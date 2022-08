Arriva tramite Twitter il commento a caldo del Bayern Monaco dopo i sorteggi che hanno stabilito che i campioni di Germania se la dovranno vedere con Inter, Barcellona e Viktoria Plzen. "Questo è un gruppo molto attraente - l'incipit del messaggio del CEO Oliver Kahn -. Inter e Barcellona sono due grandi del calcio europeo, ma non bisogna sottovalutare il Plzen; speriamo in grandi serate di calcio. L'obiettivo del Bayern non può che essere raggiungere gli ottavi. Soprattutto, non vediamo l'ora di ritrovare Lewandowski: solo il calcio sa scrivere storie simili".