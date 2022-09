Nel corso della conferenza stampa di ieri, vigilia del match contro il Viktoria Plzen, il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha chiesto ai suoi uomini umiltà per questa Champions League: "Dobbiamo essere molto umili. Non vinciamo questa competizione dal 2015 e l'anno prossimo siamo finiti in Europa League. Va bene avere lo spirito giusto ma dobbiamo rimanere umili. Ogni partita sarà una guerra: lo sarà col Viktoria Plzen come lo sarà con l'Inter e con il Bayern Monaco quando giocheremo a casa loro. Il nostro gruppo è molto difficile, ma saremo di certo competitivi. E abbiamo i nostri sogni".