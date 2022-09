Il 'Virus FIFA' , come lo chiamano anche a Barcellona , ha colpito duramente il club catalano, prossimo avversario dell'Inter in Champions League. L'infermeria di Xavi si è riempita improvvisamente a causa degli impegni delle nazionali di questi giorni.

Come riferisce Tuttosport, il tecnico dei blaugrana, a causa di infortuni patiti con le rispettive selezioni, contro i nerazzurri, non potrà contare su Koundé (out un mese per lesione al bicipite femorale della gamba sinistra) e Araujo (avulsione del tendine dell’adduttore lungo della coscia destra e possibile stop di due mesi), mentre sono da verificare le condizioni di De Jong (non sembra nulla di serio), Depay (risentimento muscolare) e Dembelé (non preoccupa). Lo scrive stamane Tuttosport.