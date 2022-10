Joan Laporta, presidente del Barcellona, è evidentemente amareggiato per l'epilogo della partita di mercoledì sera, il folle 3-3 maturato al Camp Nou contro l'Inter che ha ridotto al lumicino le speranze blaugrana di qualificarsi agli ottavi di Champions: "Quando penso alla partita, penso che devo ringraziare i tifosi che conoscevano il momento di difficoltà - le sue parole in conferenza stampa -. Abbiamo molti infortuni importanti, sono triste e arrabbiato per non aver vinto, nonostante abbiamo segnato tre gol. Ora dobbiamo cambiare il chip concentrandoci su LaLiga, dobbiamo continuare a lottare per restare primi in classifica. Abbiamo una rosa di giocatori molto bravi che hanno generato grandi aspettative. L'obiettivo prioritario era il campionato, la fase a gironi è diventata molto complicata, ma preferisco parlare quando sarà finita. Mi tengo il supporto dei culé alla squadra, dice che questo Barça è vivo e siamo molto emozionati per questo. Dobbiamo vincere entrambe le partite, non è una questione di sperare o meno. Loro giocheranno prima (Inter-Plzen alle 18.45, ndr), poi quando scenderemo in campo per affrontare il Bayern sapremo se avremo una chance o meno. Ora dobbiamo concentrarci sulla Liga, non solo questa domenica (c'è il Clasico, ndr): abbiamo Villarreal e Athletic. Non mi aspettavo di essere così a questo punto. Dallo staff tecnico all'allenatore, abbiamo fatto di tutto per essere competitivi".