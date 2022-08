Problemi non solo dal punto di vista psicologico per Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaccante del Barcellona che in settimana aveva subito l'aggressione nella propria abitazione da rapinatori. I malviventi avevano fatto irruzione nella casa con spranghe e pistole e, proprio un colpo di spranga, ha causato la frattura della mascella all'ex Arsenal, che quindi dovrà restare ai box per alcune settimane.