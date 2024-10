Brutto infortunio per Riccardo Calafiori, uscito al 72esimo nel match giocato (e vinto) stasera dall'Arsenal contro lo Shakhtar Donetsk. Il difensore azzurro "ha compiuto un movimento innaturale con la gamba destra facendosi male al ginocchio" nel tentativo di recuperare un pallone come si legge sulla Gazzetta dello Sport. Un infortunio che lo staff medico del club londinese sta già monitorando, avanzando le prime valutazioni. L'ex Bologna sulle prime aveva tentato di continuare a restare in campo, salvo arrendersi poco dopo. A non sembrare particolarmente ottimista è il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta: "L'uscita di Riccardo Calafiori è un po' preoccupante. Vedremo" ha detto - come riportato da Fabrizio Romano - nell'immediato post-gara l'allenatore degli inglesi avversari in Champions dell'Inter allo step dopo lo Young Boys.