Il capitano dell'Arsenal Martin Odegaard è in dubbio per il derby di domenica contro il Tottenham, dopo essere stato fotografato mentre saliva su un aereo per Londra con le stampelle dopo essersi infortunato alla caviglia durante la partita di ieri della Nazionale norvegese contro l'Austria. Un Odegaard col volto particolarmente turbato ha avuto bisogno di aiuto per lasciare il campo ed è stato sostituito dopo essersi slogato una caviglia. La situazione non appare confortante, anche perché il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, ha dichiarato all'emittente TV2: "Anche nello spogliatoio la situazione è peggiorata".

Il medico della squadra scandinava, Ola Sand, ha inizialmente descritto l'infortunio come una "piccola distorsione alla caviglia", aggiungendo poi al quotidiano norvegese VG che il centrocampista verrà sottoposto a una risonanza magnetica per conto dei Gunners. Ma le immagini divulgate dallo stesso giornale scandinavo fanno temere che l'assenza del giocatore possa essere piuttosto lunga.