Nello 0-0 tra Francia e Olanda nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 c'è anche lo zampino di Denzel Dumfries. Gli Oranje recriminano per il gol annullato a Xavi Simons a causa del fuorigioco dell'interista, reo di aver ostacolato il portiere francese Mike Maignan: "È un peccato. Sono vicino al portiere, ma non sulla traiettoria del tiro. Non sono d'intralcio. L'arbitro ha impiegato tre minuti per prendere una decisione, questo dimostra che era discutibile, le parole del laterale raccolte da RMC Sport.

"Ho provato a spiegare con calma all'arbitro che non ero né davanti al portiere, né nella traiettoria del tiro, ma lui sentiva che ero troppo vicino a Maignan - aggiunge Dumfries -. Però non ho rimpianti: se la palla fosse finita sui miei piedi, avrei potuto segnare. In questa situazione non potevo fare altro. Conosciamo le nostre qualità, non è una sorpresa. Abbiamo tenuto bene la linea, abbiamo avuto diverse occasioni, ma non sempre abbiamo fatto la scelta giusta alla fine dell'azione".