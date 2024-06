Nel corso della conferenza stampa del ct della Georgia, Willy Sagnol, monopolizzata dal tema caldissimo riguardante le parole rilasciate dall'agente e dal padre di Khvicha Kvaratskhelia ieri, è stata aperta anche una piccola parentesi per parlare della Turchia, il primo avversario dei georgiani a Euro 2024. "Di solito non voglio parlare degli altri e non voglio che gli altri parlino di noi. Ma una cosa la voglio dire: sono un grande fan di Hakan Calhanoglu fin dal suo periodo in Germania", le parole del francese.