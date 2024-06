"In questo Europeo abbiamo seguito un percorso che sembra molto buono. Se si guarda agli ultimi mesi o agli ultimi due anni, stiamo seguendo un percorso che sta portando i suoi frutti". Così David Alaba, capitano dell'Austria di Marko Arnautovic, parla della sua Nazionale in virtù del percorso fatto fino ad ora e in vista del match contro la Turchia. "Abbiamo sempre saputo di avere un'ottima squadra. Siamo più forti quando giochiamo come squadra. Lo dimostriamo da tempo. Vogliamo giocare a calcio di successo come squadra" ha detto ai media ufficiali della Federcalcio austriaca, dove poi ha aggiunto: "Abbiamo alcuni giocatori che hanno esperienza. Non possiamo commettere l'errore di deviare dal nostro percorso adesso. Dobbiamo concentrarci sul nostro piano e rimanere rilassati. Dobbiamo avanti. Crediamo nelle nostre forze, sarà importante non lasciarci impazzire Certo per noi è una partita importante, ma dobbiamo restare fedeli alla nostra linea".

Sulla vittoria per 6-1 contro la Turchia a marzo:

"Sicuramente ne trarremo qualcosa. D'altra parte sappiamo che ora sarà una partita diversa. Ci stiamo preparando in modo completamente nuovo per questo incontro. Vogliamo concentrarci al cento per cento su di noi, sfruttare i nostri punti di forza e avere successo."

Su Hakan Calhanoglu:

"Il fatto che Hakan sia assente è sicuramente qualcosa che li penalizza. Ma noi pensiamo solo a noi stessi".