Gli occhi di milioni di tifosi azzurri alle 21 saranno su Croazia-Italia, ma in contemporanea andrà in scena anche Albania-Spagna. Alla Düsseldorf Arena, Sylvinho si gioca la possibilità di qualificazione, da migliore terza o da seconda, con la migliore formazione possibile, e quindi con Kristjan Asllani in mezzo al campo. Dall'altra parte, Luis de La Fuente, con la qualificazione agli ottavi già in tasca, cambia 10/11 rispetto alla sfida vinta agevolmente contro gli azzurri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Laci, Bajrami; Manaj.

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Merino; Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal; Joselu.