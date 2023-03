“L’Inter segue Tughan Yildiz”. Sono bastate poche parole, quelle pronunciate dal presidente del Bursaspor, per ufficializzare l’interesse dei nerazzurri per il gioiellino della squadra turca, un classe 2006 di cui si parla benissimo. Per approfondire la questione FcInterNews ha intervistato in esclusiva Mehmet Zahid Yanar, il DS del club di Bursa, che non solo ha confermato in toto le parole del suo principale, ma ha rivelato come il ragazzo abbia già effettuato un provino con i meneghini. “Negli ultimi giorni Tughan Yildiz è stato in Italia per prendere parte ad un traning camp con l’Inter, ma pure ad un altro con la Roma. Adesso è tornato in Turchia, vedremo se entrambi i club continueranno a mostrare interesse per il calciatore. Su di lui è vigile pure il Parma, dato che questo mese sarà visionato pure dagli emiliani”.

Che tipo di prospetto è?

“Parliamo di un centrocampista d’attacco. Quando ha la palla tra i piedi, cerca subito la marcatura”.

Quali sono le sue migliori caratteristiche e dove può arrivare?

“Possiede il potenziale per diventare un top player. Ma ha solo 16 anni, quindi deve migliorare soprattutto nel fisico e nelle parti difensive del suo gioco”.