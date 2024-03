Simone Inzaghi premia i suoi ragazzi. Dopo la vittoria di ieri contro il Genoa il mister piacentino ha infatti concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori, come constatato da FcInterNews. Domani l’appuntamento per Lautaro Martinez e compagni è fissato per il mattino. Come anticipato ieri sera Davide Frattesi e Kristjan Asllani stanno bene (RILEGGI QUI), in questi giorni, qualora andasse tutto come programma, Hakan Calhanoglu tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra.

L’obiettivo è essere abile e arruolabile per Bologna (partita in cui il turco potrebbe partire in panchina per entrare poi nella ripresa per una sorta di tagliando pre-Atletico Madrid).