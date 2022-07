Oltre a Riccardo Goffi, che ha rescisso il suo contatto con l’Inter per andare a giocare in Serie D, al Città d Varese (rileggi l’anticipazione di FcInterNews), ieri la stessa sorte - come appurato dalla nostra redazione - è toccata anche a Donart Lubishtani. Top secret per il momento il nuovo club del kosovaro, il suo futuro comunque non sarà più a tinte nerazzurre.