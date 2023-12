Dalle strette di mano alle firme. in questo momento nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione c'è l'entourage di Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 dell'Under 19 nerazzurra, per mettere nero su bianco sul prolungamento del contratto fino al 2028 (LEGGI L'ANTICIPAZIONE) del nativo di Segrate, oggi punto fermo della squadra di Cristian Chivu, in testa al campionato Primavera e fresca di qualificazione al playoff di Youth League.