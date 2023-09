Domenica contro la Fiorentina il suo secondo assist stagionale, unito all'ennesima prestazione di qualità e generosità al servizio della causa nerazzurra. Oggi considerare Federico Dimarco solo un canterano che ce l'ha fatta sarebbe riduttivo, perché l'esterno milanese è riuscito ad attirare i riflettori internazionali su di sé a suon di grandi prestazioni sia in Serie A sia in Champions League. E inevitabilmente il suo status all'interno della squadra è cresciuto.

Questo è un dettaglio cruciale nei discorsi, ormai entrati nel vivo, tra il suo entourage e la dirigenza dell'Inter per il prolungamento del contratto che attualmente prevede una scadenza nel giugno 2026. Sulla carta le tempistiche non costringono alla fretta, ma la società vuole adeguare l'ingaggio del classe '97 a cifre più consone al suo peso nella squadra di Simone Inzaghi. Ad oggi Dimarco guadagna 1,8 milioni a stagione e se tra le parti c'è intesa sul prolungamento fino al 2028 dell'accordo, rimane distanza tra richiesta e offerta economiche. L'Inter vorrebbe portare lo stipendio a 2,5-2,7 milioni a stagione, mentre dall'altra parte le aspettative sono superiori: 3,5 milioni, dentro la fascia dei giocatori nerazzurri più pagati.

La via di mezzo non sarebbe neanche difficile da trovare (intorno ai 3 milioni), soprattutto perché al netto di qualche sondaggio proveniente dalla Premier League, Dimarco non ha intenzione di valutare per la sua carriera alternative che non siano l'Inter. Quanto basta per essere molto ottimisti in vista di un'intesa serena tra le parti