Archiviata la trasferta dell'Olimpico con una vittoria, per l'Inter è arrivato il momento di pensare all'impegno di Champions League di mercoledì sera a Berna contro lo Young Boys. Rispetto alle abitudini europee, però, la squadra non si allenerà al BPer Training Centre la mattina per partire successivamente. La seduta pre-gara si svolgerà in Svizzera, dove nel pomeriggio si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi e di un giocatore nerazzurro. Ergo, la partenza è prevista domani mattina.

Il motivo, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, è l'intenzione dello staff tecnico di svolgere l'allenamento sul terreno sintetico del Wankdorf, lo stadio dello Young Boys, dove la sera successiva si svolgerà la partita. Un modo per farsi trovare pronti alle insidie che un manto erboso diverso potrebbe nascondere.