Ormai è in dirittura d'arrivo il trasferimento di Danilo dalla Juventus al Napoli, operazione che soddisfa la necessità di Antonio Conte di aggiungere un difensore esperto al pacchetto arretrato della sua squadra, per uscire dal mercato di gennaio più completi e in grado di reggere il passo Scudetto il più possibile.

Prima di arrivare a dama con il brasiliano ormai ex Juventus, però, il club partenopeo aveva fatto un tentativo, risalente a una quindicina di giorni fa, con l'entourage di Stefan de Vrij, difensore che Conte conosce benissimo e apprezza. Nonostante però il contratto in scadenza tra meno di sei mesi e il dubbio che l'opzione di rinnovo non venga esercitata dal proprio club, l'olandese ha gentilmente declinato l'invito pur di rimanere all'Inter, dove si trova bene e mai come oggi è un protagonista.

L'infortunio più fastidioso del previsto di Francesco Acerbi ha infatti rilanciato le quotazioni di De Vrij, oggi titolare al centro della difesa nerazzurra e ieri oggetto di enormi complimenti da parte di Simone Inzaghi, che lo ha definito un campione e ha ammesso che avrebbe voluto concedergli un po' di riposo dopo tanti impegni ravvicinati. Un attestato di stima che il nazionale oranjie sta ripagando sul rettangolo di gioco con prestazioni di altissimo livello, che non sono sfuggite agli occhi di Conte ma che, almeno fino al 30 giugno prossimo, saranno un'esclusiva dei campioni d'Italia.