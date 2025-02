Dopo il crollo nel recupero di Firenze, erano tanti quelli che avevano deciso che il ciclo dell'Inter campione d'Italia fosse giunto al capolinea. Il Napoli dello specialista Antonio Conte sembrava sul punto di piazzare lo scatto decisivo verso il tricolore. Non è passato nemmeno un mese e la classifica dice che al primo posto c'è l'Inter di Simone Inzaghi che, in caso di successo oggi sotto il Vesuvio, volerebbe a più quattro sui partenopei. Come vero che in caso di sconfitta nerazzurra, il Napoli effettuerebbe il controsorpasso e occhio all'Atalanta che, prima della grande sfida del Maradona, ospita il Venezia.

Insomma il campionato è ancora tutto da giocare, non escludendo nemmeno l'inserimento, per la lotta al vertice, anche della Juventus, nonostante quella che si è fatta buttare fuori dall'Empoli in Coppa Italia, non meriterebbe nemmeno di pensare ad una eventualità del genere. L'Inter non è al massimo della condizione, le troppe partite ravvicinate e la carta d'identità di alcuni pilastri della squadra pesano e la sequela di infortuni, inesistenti nella scorsa meravigliosa stagione, lo certificano. Ma la Beneamata continua ad avere orgoglio e voglia di non abdicare, sorretta da una struttura tecnica e societaria che non teme confronti.

Al momento l'Inter è prima in classifica in campionato, è l'unica squadra italiana ad essere presente negli ottavi di Champions League a cui è arrivata senza passare dai playoff ed è qualificata alla semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto la Lazio lasciando in panchina quasi tutti i titolari. Ad aprile i nerazzurri sfideranno nuovamente il Milan in due derby che dovranno rimettere la Chiesa al centro del villaggio dopo i tre, non certo entusiasmanti, disputati finora.

L'Inter di Inzaghi non si nasconde, a differenza di altri. Mister e dirigenza dichiarano senza giri di parole di voler tentare di vincere in tutte le competizioni in cui si è in ballo. Dichiarazioni che non sono sinonimo di arroganza o superficialità, ma che invece denotano quanto sia cresciuta negli ultimi anni l'autostima di un gruppo di lavoro pagato per cercare di rendere felici i milioni di tifosi che fremono per questi colori. Detto questo, non vuol dire che anche quest'anno l'Inter alzerà almeno un trofeo, nel calcio ci sono anche gli avversari e l'eventualità degli zero tituli di Mourinhana memoria, è dietro l'angolo. Ma siamo pronti a scommettere che sino a quando ci sarà spazio per sognare, questa squadra lo farà.

Oggi, a partire dalle 18, il Maradona ruggirà per spingere il Napoli ad una vittoria che permetterebbe agli azzurri di rimettere la testa davanti. Per motivi di ordine pubblico, come da troppo tempo accade, vietata la trasferta ai tifosi dell'Inter residenti in Lombardia. Ma nel settore ospiti non mancheranno quelli provenienti da altre regioni, oltre ai rappresentati dell'Inter club Napoli “Dal Vesuvio con amore”, sodalizio che dagli anni '70 porta in alto nel capoluogo campano i colori nerazzurri, senza rinnegare il giusto amore per la loro città. Sarà dunque una grande partita, da vivere intensamente.

Sulla panchina partenopea l'ex Antonio Conte, che nel 2021 fu tra i maggiori artefici dello scudetto che nella Milano nerazzurra mancava da ben undici anni. Vicino a lui, un altro grande ex, Lele Oriali. Lui, a differenza di Conte, è ancora un tifoso dell'Inter che solo le vicende professionali porteranno oggi a pensare da avversario. Poi c'è Romelu Lukaku, altro grande protagonista della cavalcata tricolore di quattro anni fa, ma che poi ha deciso di rompere in modo discutibile ogni rapporto con l'ambiente che lo aveva addiruttura incoronato Re di Milano. Ognuno per la sua strada, allora.

Ora i tifosi dell'Inter si godono il capitano Lautaro Martinez e quel Marcus Thuram che proprio oggi torna titolare per cercare di far male, calcisticamente parlando, alla difesa partenopea. Napoli-Inter non deciderà chi vincerà lo scudetto, ma al fischio finale avremo sicuramente qualche indizio in più.