Oggi diamo il via ufficialmente alla settimana che ci condurrà fino a sabato 16 settembre e al derby di Milano. Inter contro Milan, 4 mesi dopo il ritorno della semifinale di Champions League deciso da Lautaro Martinez ed entrato di diritto nella storia nerazzurra. Inter contro Milan si ritrovano in campo dopo gli ultimi 4 derby vinti dalla squadra di Simone Inzaghi in pochi mesi e senza subire neppure un gol. Inter contro Milan, un derby che potrebbe già rappresentare una prima svolta del campionato e che potrebbe permettere ad una delle due squadre di effettuare la prima fuga del campionato.

Siamo ancora alla 4° giornata, è vero, ma l'Inter ha la grande occasione già di "ammazzare" il campionato. Dopo aver impressionato contro Monza, Cagliari e soprattutto Fiorentina, per gioco espresso e profondità della rosa, gli uomini di Simone Inzaghi possono mandare un altro segnale alle dirette rivali. Il Milan, assieme all'Inter, è la squadra più in forma del campionato. Entrambe sono a punteggio pieno e guardano tutti dall'alto, compreso il Napoli campione d'Italia già costretto ad inseguire a tre punti di distanza.

Il Milan ha dimostrato contro Bologna, Torino e Roma di essere in forma e di aver aumentato decisamente la pericolosità del reparto offensivo grazie agli innesti arrivati dal mercato, tra cui Pulisic. Ma non solo. La partenza di Tonali ha permesso al club di incassare e di reivestire il ricavato allestendo una rosa più competitiva in ogni reparto. Il test contro l'Inter rappresenta sicuramente la prova del 9 per gli uomini di Pioli, chiamati a ridurre il gap troppo evidente degli ultimi derby.

L'Inter invece ha la missione di riportare il Milan sul pianeta Terra. La squadra rossonera vola sulle ali dell'entusiasmo, una sconfitta nella stracittadina potrebbe far tornare a galla i mostri del passato e degli ultimi derby. Ecco perché il derby in programma il 16 settembre rappresenta una grande occasione per l'Inter. Per andare in vetta da sola in campionato. Per ricordare ai cugini chi è il vero padrone di Milano. Per iniziare a mettere il turbo verso la seconda stella. Buona settimana a tutti!