Sono del partito della cattiva verità, rispetto ad una bella bugia. Per questo – e perché le critiche, se costruttive, possono essere utili – mi sembra giusto e corretto sottolineare come l’Inter sia in ritardo sul mercato. O meglio, lo sia sicuramente in alcuni ruoli chiave.

Siamo ad agosto, tra poco più di due settimane inizia la Serie A, e non avere il portiere titolare, né probabilmente la sua riserva, non è esattamente una notizia più che positiva, anzi. Non siamo più nel calcio di 50 anni fa quando l’estremo difensore doveva solo tentare di non subire gol. Oggi è una sorta di calciatore aggiunto, ancora di più se guardi il gioco dell’Inter. Nessuno pretende che Sommer sia un centrocampista aggiunto come Onana, ma che conosca lo stile e sia affiatato con i compagni, sì. E per affinare doti e conoscenza, serve solo lavoro, lavoro e ancora lavoro.

Filip Stankovic ha fatto bene. E visto che per me la carta d’identità non conta, ma si devono giudicare i calciatori solo per meritocrazia, si deve solo decidere se sia pronto o meno per difendere i pali della Beneamata. Non lo è, per X Y Z motivi? Ok, vada in prestito e torni più forte.

Davanti la questione punta resta comunque piuttosto spinosa. Probabilmente il “Lukaku gate” ha scombussolato i piani. Anzi, sicuramente. Però, posto che Thuram è un ingaggio da applausi, serve capire chi occuperà l’ultima casella libera del reparto. E sapere già con certezza quel che sarà di Correa. Capisco sia difficile, ma la chiarezza delle scelte eviterebbe di rimanere col cerino in mano.

Meno urgente, ma comunque importante, la questione del braccetto difensivo. Qui ci può stare attendere e cogliere l’opportunità. Ma se poi quelli dietro non dovessero ripetere la strepitosa stagione dell’anno scorso (mi riferisco ad Acerbi e Darmian, che non sono propriamente ragazzini), non diamo la colpa a Simone Inzaghi.

Attenzione, l’Inter resta una squadra forte. E comunque la dirigenza sta lavorando alacremente per garantire la massima competitività alla squadra. Ma non sottolineare questo (momentaneo) ritardo sul ruolino di marcia sarebbe come scrivere: “L’Inter prenderà Milinkovic-Savic” o “Fatta per Samardzic, arriverà sicuramente giovedì”. Una stupidata per far contenti i tifosi, ma pur sempre una stupidata.